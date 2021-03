Die Generalsanierung der Landgraf-Ludwig-Realschule plus macht es erforderlich, dass ab Montag ein Teil der Alleestraße für fünf Tage voll gesperrt wird. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Grund ist der Abbau einer komplexen Stützkonstruktion. Das rund 30 Tonnen schwere Korsett aus Stahlprofilträgern war im Juni 2019 errichtet worden, um die historisch wertvolle Fassade der Alleestraße 24 zu erhalten. Das dahinterliegende Gebäude wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Verbindung der reich verzierten Fassade des neubarocken Sandsteinbaus mit dem Rohbau wurde über spezielle Verankerungen hergestellt.

In der kommenden Woche bauen Mitarbeiter der Schlosserei Schuhmacher aus Hauenstein das Stützkorsett zurück. Um die sogenannte Vergurtung der Stahlträger mit der Fassade in bis zu 17 Metern Höhe zu lösen, kommt laut Stadtverwaltung ein Hubsteiger zum Einsatz. Auch nach dem Abbau der aufwendigen Stahlkonstruktion bleibt die Fahrbahn-Verschwenkung an der Stelle erhalten.

Auch Busverkehr betroffen

Von der Vollsperrung betroffen ist der Abschnitt zwischen Löwenbrunnen- und Bergstraße. Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle zugelassen. Der Verkehr wird ab der Parkbrauerei über die Gärtner- und Schäferstraße zur Landauer-Tor-Kreuzung umgeleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung ab der Friedhofstraße über den Horeb zum Dr.-Robert-Schelp-Kreisel und weiter über die Dankelsbach- zur Zweibrücker-Straße.

Auch der Busverkehr ist betroffen. Laut Stadtwerken entfallen die Bushaltestellen Schlossplatz, Nagelschmiedsberg und Alter Friedhof in der Schloss- und Alleestraße. Die Busse der Linien 201, 203, 207, und 210 fahren eine Umleitung über die Schäferstraße. Fahrgäste können stattdessen an den Haltestellen Exerzierplatz, Am Volksgarten und am Finanzamt ein- und aussteigen.