Wir stecken immer noch mitten in der Corona-Pandemie. Dennoch veranstaltet die RHEINPFALZ-Redaktion Pirmasens nach einem Jahr Zwangspause ihre 16. Sportlerwahl, wenn auch in etwas anderer Form als üblich.

Wir machen dieses Mal nur jeweils drei statt der sonst üblichen fünf Vorschläge, und es wird auch keinen Sportlerwahl-Abend in gewohnter Weise geben. Jetzt sind Sie dran! Bis zum Einsendeschluss am Sonntag, 13. März, können Sie in drei Kategorien – Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2021 – bis Sonntag, 13. März 2022, ihr Votum abgeben. Unter allen Einsendern wird ein I-Pad 10.2 verlost. Wichtig: Jeder hat nur eine Stimme.

So geht’s: In der gedruckten Zeitung Sportler ankreuzen, Original-Coupon ausschneiden und abschicken an die RHEINPFALZ-Redaktion Pirmasens, Schachenstraße 1 66954 Pirmasens Im Internet können Sie von Samstag, 19. Februar, bis Sonntag, 13. März, unter der Adresse www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-pirmasens abstimmen.

Hier die drei Kandidaten für die Wahl zur Mannschaft des Jahres:

TV Dahn (Rhythm. Sportgymnastik)

Marlene Kriebel konnte es kaum fassen. „Absoluter Wahnsinn“ – so kommentierte die Vorzeige-Sportlerin des Turnvereins Dahn den Dreifacherfolg ihrer Gruppe bei den deutschen Meisterschaften 2021 in der Rhythmischen Sportgymnastik. Nach dem bereits überraschenden Mehrkampfsieg am ersten Tag der Titelkämpfe in der Dortmunder Westfalenhalle sicherten sich die Südwestpfälzerinnen zwei Tage später auch die beiden Handgeräte-Titel mit fünf Bällen (16,175 Punkte) sowie mit Reifen und Keulen (16,425). Auch in der RSG-Bundesliga, wo nur Einzel- und keine Gruppenvorträge gewertet werden, wussten die Dahnerinnen zu überzeugen und sicherten sich den dritten Platz in der Süd-Staffel.

TV Thaleischweiler (Leichtathletik)

Zehn Medaillen – das Team des TV Thaleischweiler war bei den nationalen Leichtathletik-Mehrkampfmeisterschaften des Deutschen Turner-Bunds in Bergisch Gladbach äußerst erfolgreich. Nico Fremgen gewann den Fünfkampf der Männer. Je zwei Medaillen holten in der W18/19 die beiden TVT-Athletinnen Ann-Sophie Becker und Lara Schwarz. Becker belegte beim Schleuderballwerfen Rang zwei vor Schwarz, im Steinstoßen ging Silber an Schwarz und Bronze an Becker. Nicolai Scheerer wurde im Fünfkampf der Männer ab 30 Jahre Dritter. Vier weitere TVT-Athletinnen erkämpften sich je eine Medaille: Leandra Weiß (Silber im Steinstoßen der W16/17), Mariella Rung (Silber im Fünfkampf der W12/13), Jana Rohr (Bronze im Steinstoßen der Frauen) und Johanna Steiber (Bronze im Schleuderballwerfen der W16/17).

EG Westpfalz Damen (Golf)

Nach ihrem Aufstieg in die Zweite Bundesliga im Jahr 2019 fiel für das Damenteam des Ersten Golfclubs Westpfalz die darauffolgende Runde wegen der Corona-Krise aus. 2021 legten die Hitscherhof-Golferinnen dann los wie die Feuerwehr. Denn die Truppe um Kapitänin Andrea Pfersdorf brachte Anfang August mit dem Erfolg bei ihrem Heimspieltag in Rieschweiler-Mühlbach die Meisterschaft in der Zweiten Liga, Gruppe Mitte, unter Dach und Fach. Nach vier Spieltagen – der fünfte wurde gestrichen – lagen die EGW-Frauen auf Platz eins. Damit hatten sich die EGW-Damen ein Aufstiegsspiel in die Erste Liga verdient. Gegen den übermächtigen Süd-Primus Stuttgarter GC Solitude war dann in München aber nichts zu holen.