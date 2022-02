Wir stecken immer noch mitten in der Corona-Pandemie. Dennoch veranstaltet die RHEINPFALZ-Redaktion Pirmasens nach einem Jahr Zwangspause ihre 16. Sportlerwahl, wenn auch in etwas anderer Form als üblich.

Wir machen dieses Mal nur jeweils drei statt der sonst üblichen fünf Vorschläge, und es wird auch keinen Sportlerwahl-Abend in gewohnter Weise geben. Jetzt sind Sie dran! Bis zum Einsendeschluss am Sonntag, 13. März, können Sie in drei Kategorien – Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2021 – bis Sonntag, 13. März 2022, ihr Votum abgeben. Unter allen Einsendern wird ein I-Pad 10.2 verlost. Wichtig: Jeder hat nur eine Stimme.

So geht’s: In der gedruckten Zeitung Sportler ankreuzen, Original-Coupon ausschneiden und abschicken an die RHEINPFALZ-Redaktion Pirmasens, Schachenstraße 1 66954 Pirmasens Im Internet können Sie von Samstag, 19. Februar, bis Sonntag, 13. März, unter der Adresse www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-pirmasens abstimmen.

Hier die drei Kandidaten für die Wahl zum Sportler des Jahres:

Kevin Gremm

Kevin Gremm war 2021 national und international erfolgreich. Der 20-jährige Pirmasenser, Mitglied im Nationalkader des Deutschen Ringer-Bunds, wurde im Juli wieder Deutscher Juniorenmeister im Griechisch-römisch-Ringen. Im DM-Finale der Klasse bis 82 Kilo siegte er im nordrhein-westfälischen Hohenlimburg gegen Jan Schwabe vom KSV Rimbach vorzeitig technisch-überlegen mit 9:0 Punkten. Der ehemalige Ringer des AC Thaleischweiler schaffte die Qualifikation zur Welt- und zur Europameisterschaft. Bei der Junioren-EM in Dortmund wurde er in der 82-Kilo-Klasse Fünfter, bei der WM im russischen Ufa schied er nach einem verlorenen Kampf aus. Gremm kämpfte bisher in der Bundesliga für den ASV Hüttigweiler; nun geht er in der Eliteklasse für den KSV Köllerbach auf die Matte.

Günter Naab

Zu Fuß 1292 Kilometer von Flensburg im Norden nach Lörrach im Süden der Republik und das Ganze in 21 Tagesetappen mit durchschnittlich 61 Kilometern – Günter Naab aus Schindhard hat das im September 2021 geschafft und belegte beim Deutschlandlauf sogar den zweiten Platz. Nur acht von 20 Startern erreichten das Ziel. Der 60-Jährige hat nun den Deutschlandlauf schon zum vierten Mal gefinisht – das schaffte außer ihm bislang nur noch Andreas Amann aus Ettenheim im Schwarzwald. Naab läuft pro Woche dreimal und geht zweimal ins Fitness-Studio, in Wettkampfzeiten lautet das wöchentliche Pensum so: sechsmal laufen und einmal Fitness-Studio. 2024 möchte er, wenn es die Gesundheit erlaubt, am Transeuropalauf teilnehmen. Dort sind in 41 Etappen 2250 Kilometer zurückzulegen.

Wolfgang Birner

Mit 50 Jahren feierte Wolfgang Birner seinen größten sportlichen Erfolg. Der Billardspieler aus Rodalben holte sich in der Kategorie 14/1 den Titel des Deutschen Meisters bei den Senioren. Bei den Titelkämpfen am 11. November in Bad Wildungen war Birner als Außenseiter gestartet, da er lediglich in der Regionalliga beim BC Jägersburg, nahe dem saarländischen Homburg, die Kugeln auf dem grünen Tuch bewegt. Fast alle anderen DM-Teilnehmer – 31 Spieler hatten sich in Birners Klasse qualifiziert – waren in der Ersten und Zweiten Bundesliga zu Hause. Eine Einladung zu den Europameisterschaften in Italien musste er aus beruflichen Gründen ablehnen. Birner hat zu Hause einen Billardtisch und trainiert nach eigenen Worten zwei Stunden täglich. Früher habe er noch mehr Zeit mit seinem Hobby verbracht.