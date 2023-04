In der Nacht auf Ostermontag feierten 1200 Gäste eine Technoparty in der Gersbacher Mehrzweckhalle in der Kindergartenstraße. Erheblich betrunkene Partygäste und Streitigkeiten untereinander sorgten für mehrere Einsätze für Polizei und Rettungsdienst. Zu strafrechtlich relevanten Ereignissen kam es aber kaum, so die Polizei in einer Mitteilung. Sie geht davon aus, dass durch die ständige polizeiliche Präsenz vor Ort Streitigkeiten im Bereich der Halle im Keim erstickt worden seien. Zudem sei ein Sicherheitsdienst mit zwölf Mitarbeitern vor Ort gewesen. Kurz vor Ende der Veranstaltung kam es dann trotz der Präsenz von Polizei und Ordnungskräften zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Ein betrunkener Jugendlicher aus Pirmasens warf mit einer Bierflasche gezielt auf einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und verfehlte diesen nur knapp. Der Jugendliche war zuvor von der Veranstaltung ausgeschlossen worden und hatte die Halle verlassen müssen.