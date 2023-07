Die Pirmasenser Feuerwache bekommt eine neue Leitstelle. Rund eine Million Euro will die Stadt investieren, um die mehr als 20 Jahre alte Leitstelle auf den neusten Stand zu bringen. Teilweise stammen Komponenten der Technik noch aus den Räumen der alten Feuerwache in der Lemberger Straße. Laut der Beschlussvorlage für die Stadtratssitzung sei vor allem die Kombination zwischen alten Systemen der Haustechnik und neuen digitalen Komponenten störanfällig. „Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, heißt es.

Zusammen mit der Modernisierung will die Feuerwehr ihren Serverraum in das erste Obergeschoss verlegen. Momentan befinden sich die Server im Keller. Künftig sollen auch die städtischen Server an die Notstromversorgung der Feuerwache angeschlossen werden können. Während der Bauarbeiten wird eine provisorische Leitstelle in der Elektrowerkstatt der Feuerwache eingerichtet. Der Stadtrat ermächtigte am Montag einstimmig die Verwaltung zur Vergabe aller Aufträge für das Projekt im Gesamtwert von 1,02 Millionen Euro und gewährte eine Überziehung dieser Summe bis maximal 204.000 Euro.