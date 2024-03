Die Prellballer des TV Rieschweiler spielen am Samstag und Sonntag bei den deutschen Meisterschaften im westfälischen Meinerzhagen. Die TVR-Frauen haben Großes vor.

Rieschweilers Frauen haben sich als Meister der Bundesliga Süd für die nationale Endrunde qualifiziert. Jessica Deck, Celine Schuck, Alena Borne, Andrea Backes, Laura Herbert und Kapitänin Lena Hettrich peilen die bisher beste Platzierung eines femininen TVR-Teams bei einer Meisterschaftsendrunde (bisher Rang zehn) an. Dies wird schwer, da sie in die schwerere der beiden Gruppen gelost wurden. Die Südwestpfälzerinnen spielen in ihrer Gruppe gegen den amtierenden deutschen Meister, den SV Werder Bremen, den Vizemeister MTV Wohnste, den Vierten des Vorjahres, den TV Sottrum, den SV Weiler und den TV Winterhagen.

Rieschweilers Männer – Maic und Alexander Volnhals, Niklas Speer, Niklas Resch und Leo Hettrich – wollen versuchen, wieder unter den besten sechs Teams zu landen. Der Fünfte der deutschen Meisterschaft von 2023 trifft in seiner Gruppe auf den Meister der Bundesliga Nord, den MTV Eiche Schönebeck, den MTV Jahn Schladen, den SV Weiler sowie den Meister der Bundesliga West TV Frisch-Auf Altenbochum, und die TSG Valbert. Damit sind auch Rieschweilers Männer in der schwereren der beiden Gruppen gelandet.