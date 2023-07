Auch 2023 war dem Team „OB Zwick“ der Sieg beim Pirmasenser Stadtradeln nicht zu nehmen. Und der Einzelsieger ist ebenfalls Teil dieser Mannschaft.

Am Mittwoch wurden im Ratssaal die drei besten Teams sowie die Einzelgewinner der Aktion Stadtradeln ausgezeichnet. Bei dieser dritten Ausgabe des Wettbewerbes, mit dem dafür geworben werden soll, öfter mal das Fahrrad zu nutzen, traten 190 Radler aus 25 Teams in die Pedale und erstrampelten insgesamt 35.000 Kilometer. Dabei wurden rund sechs Tonnen CO 2 eingespart. Dem Siegerteam hatten sich 30 Fahrer angeschlossen, die 8218 Kilometer schafften. Teamchef Zwick berichtete von mehr als 200 Kilometern, die er selbst per Fahrrad vom 19. Juni bis 9. Juli zurückgelegt habe. „Durch die Aktion bin ich wieder zum regelmäßigen Radfahrer geworden“, erzählte der OB vom nachhaltigen Effekt der Aktion. Zweiter wurde das Hugo-Ball-Gymnasium mit einem 36 Teilnehmer zählenden Team und 5176 Kilometern. Platz drei belegte die Polizeidirektion Pirmasens, für die elf Fahrer 4658 Kilometer schafften.

Über seinen ersten Platz in der Einzelwertung freute sich Thomas Stamm aus Zwicks Team, dessen 1834 Kilometer mit einer Urkunde und 200 Euro Preisgeld belohnt wurden. Knapp dahinter landete Andreas Mistler von der Polizeidirektion mit 1768 Kilometern, wofür es 100 Euro gab. Gerd Schieler belegte den dritten Platz, er radelte 1444 Kilometer weit und erhielt 50 Euro. Stadtplaner Michael Noll, der die Aktion betreute, berichtete von 25 über die Meldeplattform „Radar“ eingegangene Hinweisen der Teilnehmer, die damit über Schlaglöcher, Hindernisse oder sonstige Beeinträchtigungen informierten.