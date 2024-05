Die DLRG Pirmasens stellt in der Altersklasse 9/10 Jahre das drittbeste Rettungsschwimmer-Mädchenteam in Rheinland-Pfalz.

Bei den Landes-Mehrkampfmeisterschaften im neu gebauten Salinenbad in Bad Kreuznach verbesserten sich die Pirmasenserinnen Emma Getmann, Mia Getmann, Elisa Sandhövel, Lisa Litz und Nora Faul enorm gegenüber den Bezirksmeisterschaften. Nach den Disziplinen 4x25 Meter Hindernis, 4x25 Meter Rücken, Gurtretter- und Rettungsstaffel kamen sie auf 2118,26 Punkte – ganze 426,37 mehr als beim Wettkampf zuvor.

In der AK 11/12 erreichten Arne Louis, Elisa Jung, Elias Hirtz, Harley Schaaf-Tempel und Marlene Besli den zwölften Platz. „Das ist trotzdem als Erfolg zu werten, da die drei letztgenannten Schwimmer eigentlich noch in der AK 9/10 starten könnten“, merkte Trainerin Julia Gebhardt an.

Sie selbst belegte mit ihren Trainerkolleginnen Laura Becker und Chiara Franz sowie Anna Buchmann und Sofia Zinn in der offenen Altersklasse Rang sechs. Das ebenfalls qualifizierte Pirmasenser Team der AK 13/14 trat krankheitsbedingt nicht an.

Im Einzel der AK 17/18 kamen Chiara Franz und Sofia Zinn auf die Plätze neun und zehn unter 18 Starterinnen. Jan Morawietz wurde in der AK 11/12 Zehnter. Er verbesserte seine Leistungen von den Bezirksmeisterschaften deutlich.