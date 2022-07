Lange tat sich beim Tennisclub Ruppertsweiler wenig, dann kam vom TC Erlenbrunn Bernd Winkmann als neuer Sportwart und Trainer.

Ihm folgten etliche Spieler, so dass Ruppertsweiler, das 2021 gar nicht in der Medenrunde vertreten war, nun vier Mannschaften stellen konnte. Zwei davon wurden sogar Meister: die U18-Jungen in der C-Klasse und die Herren 55 in der Pfalzliga für Viererteams. Die Ü55 mit Wolfgang Buchner, Michael Serwein, Bernd Winkmann und Manfred Träger sicherte sich den Titel mit 8:2 Punkten vor dem TV Geinsheim. „Manni“ Träger blieb in zehn Einzel- und Doppelmatches ungeschlagen.

Für das U18-Team, das auch im Falle einer Niederlage im letzten Spiel im September nicht mehr von Platz eins zu verdrängen ist, schlugen Elias Theisinger, Paul Böhmer, Fabio Silber, Tim Gehring und Leon Thelemann auf.