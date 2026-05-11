Die Herren des TC Rot-Weiß Pirmasens haben auch ihr zweites Spiel in der Tennis-Pfalzliga mit 5:4 gewonnen.

Der Russe Pavel Petrov sowie die Österreicher Stefan Gartner und Nikolaus Kojnek auf den ersten drei Positionen sowie der Rodalber Maximilian Schneider auf Position sechs sorgten in der Partie beim 1. TC Weilerbach mit ihren Siegen für eine 4:2-Führung nach den Einzeln. Kojnek, erstmals für Pirmasens auf dem Platz, holte an der Seite von Petrov dann im Zweier-Doppel den fünften Punkt. Jonathan Roth (gegen den italienischen Ex-ATP-Profi Paolo Dagnino) und Christopher Ambis (gegen Sebastian Backe) verloren ihre Einzel glatt. Am Donnerstag gastieren die Rot-Weißen beim noch sieglosen TC Grün-Weiß Neustadt, der keine ausländischen Spieler auf der Meldeliste hat.

Die Pirmasenser Herren 50, neu in der Verbandsliga, weisen ebenfalls 4:0 Punkte auf. Sie schlugen den TC Haßloch mit 5:1. Da der Gesamtsieg nach den Einzeln schon feststand, wurde gemäß der neuen Bestimmungen auf die Austragung der Doppel verzichtet. Für Rot-Weiß punkteten Spitzenspieler Mark Schlick, Roman Schweitzer, Thomas Riehmer, Michael Riehmer und Frederick Mack.

Die Damen 30 des TC Rot-Weiß, ebenfalls in die Verbandsliga aufgestiegen, weisen nach der 2:4-Heimniederlage gegen die SG Offenbach/Godramstein 2:4 Punkte auf. Sabine Kuhl und Dania Zimmermann punkteten im Einzel auf den Positionen zwei und drei. Christine Schneider gab das Spitzeneinzel bei 6:7, 2:3 auf.