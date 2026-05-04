Eine spannende Angelegenheit war das Auftaktspiel der Herren des TC Rot-Weiß Pirmasens in der Tennis-Pfalzliga gegen Schwarz-Weiß Bad Dürkheim.

3:3 stand es nach den Einzeln, 4:4 nach den ersten zwei Doppeln. Nur das Match von Maximilian Schneider und Felix Schneider gegen die Dürkheimer Georg Wild und Maurice Veen lief noch. Nach einem glatten ersten Satz wurde es im zweiten Durchgang noch mal richtig eng, doch am Ende setzte sich das Rot-Weiß-Duo mit 6:2, 7:6 durch und holte den entscheidenden fünften Punkt für den Aufsteiger.

Schneider, der Neue im Team, hatte schon im Einzel gepunktet. Nachdem der Rodalber den ersten Satz gegen Veen mit 5:7 verloren hatte, brachte eine Taktik-Änderung die Wende. „Er hat die Geschwindigkeit etwas rausgenommen und damit die Fehlerquote reduziert“, sagte Christopher Ambis, Mannschaftskollege und einer der Rot-Weiß-Vorsitzenden. Der sehr fitte Schneider machte nach einem 6:4 im zweiten Satz dann im Match-Tiebreak kurzen Prozess (10:1).

Souveräner Petrov

Die anderen beiden Einzel-Punkte holten der Russe Pavel Petrov (6:2, 6:0 auf Position eins gegen David Kardol) und der Österreicher Stefan Gartner (6:3, 6:2 gegen Alwin Attmann). Während der in Spanien lebende Tennis-Profi Petrov vorerst mal in Pirmasens bleibt, flog Gartner, seit Jahren fester Bestandteil des Pirmasenser Teams, am Sonntagabend wieder nach Hause. Petrov gewann mit Ambis das erste Doppel klar.

Hatte einen zu starken Gegner aus Indien: Felix Schiefer. Foto: Martin Seebald

Der von einer Erkältung geschwächte Jonathan Roth verlor sowohl sein Einzel auf Position zwei gegen den routinierten Georg Wild als auch sein Doppel mit Gartner. Ambis unterlag dem Dürkheimer Yannick Scholz nach großem Kampf mit 7:6, 4:6, 7:10. Schiefer hatte gegen den starken Inder Akshay Balasundaram keine Chance, war dann aber ja im Doppel erfolgreich.

„Alles richtig gemacht“

„Wir hatten auf ein 4:2 nach den Einzeln gehofft. Bei der Doppel-Aufstellung haben wir länger überlegt, aber im Endeffekt alles richtig gemacht“, zog Ambis sein Fazit nach dem „gelungenen Saisonstart“ am Haseneck. Nächsten Sonntag geht’s zum 1. TC Weilerbach, der ohne einen der Italiener auf seiner Meldeliste mit 8:1 bei Grün-Weiß Neustadt gewann.

Die Damen 30 des TC Rot-Weiß starteten in der Verbandsliga mit einem 5:1-Sieg gegen Kirrweiler, verloren dann ohne Christine Schneider und Sabine Kuhl auf den ersten beiden Positionen in Mainz mit 0:6.