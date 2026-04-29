Die Herren des TC Rot-Weiß starten mit einem Heimspiel in die Pfalzliga-Saison. Die Meldeliste des Aufsteigers ist international. Eine Verstärkung kommt aus Rodalben.

Lange Jahre war das erste Herrenteam des TC Rot-Weiß Pirmasens in der A-Klasse abgetaucht. Im vergangenen Sommer gelang dem Ex-Oberligisten dann die Meisterschaft und damit der ersehnte Wiederaufstieg in die Pfalzliga. Am Sonntag, 10 Uhr, startet die Mannschaftsrunde mit einem Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Bad Dürkheim.

Jonathan Roth war vorige Saison – wie erwartet – eine „Punktebank“. Der Wahl-Frankfurter gewann für seinen Heimatverein im Einzel alle sechs Matches und wies auch im Doppel eine optimale Bilanz auf. Was ihn und sein Team nun in der Pfalzliga erwartet? Er weiß es nicht.

Beeindruckende Meldelisten

„Wenn man sich die Meldelisten anschaut, ist das die stärkste Pfalzliga, seit ich sie beobachte“, stellt Roth mit Blick auf etliche Weltranglistenspieler bei der Konkurrenz fest. Doch es bleibe abzuwarten, „wer dann wirklich was in die Hand nimmt“; sprich: Welche Clubs tatsächlich die Kosten für das Engagement von Profis stemmen, um damit die Gesamtstärke ihrer Mannschaft merklich zu erhöhen. Roth: „Wir müssen einfach mal den ersten Spieltag abwarten, dann wissen wir mehr.“

Auch die Pirmasenser planen mit einem Tennis-Profi, Pavel Petrov. Der in Spanien lebende Russe kam im Vorjahr zu vier Partien und gewann jeweils Einzel und Doppel. Der 22-Jährige, aktuell in der Doppel-Weltrangliste auf Position 1241 geführt, soll wieder für die Medenrunde nach Deutschland fliegen. „Wie oft das genau sein wird, wissen wir noch nicht“, sagt Roth.

Falls Petrov ausfallen sollte, stehen auch noch der Luxemburger Aaron Gil Garcia (Nummer 1228 der Einzel-Weltrangliste) und der Brite Alexander Maggs (Nummer 1865 der Doppel-Weltrangliste) auf der Pirmasenser Liste. Während die beiden wohl eher nicht spielen werden, ist der Österreicher Stefan Gartner, ein guter Freund von Erstmannschaftsspieler Christopher Ambis, seit Jahren fester Bestandteil des Rot-Weiß-Teams.

Neu beim TC Rot-Weiß ist der als Stammkraft eingeplante Rodalber Maximilian Schneider. „Eine Bereicherung für uns. Wir sind sehr froh, dass er bei uns spielt“, betont Roth. Kapitän Nils Stephan fällt wegen einer langwierigen Handverletzung für die komplette Mannschaftsrunde aus. Armprobleme plagen Routinier Benjamin Knierim. Zum Team gehören außerdem der Merzalber Moritz Jäger und der im Mai auch als Landesliga-Fußballer beim SV Hinterweidenthal gefragte Felix Schiefer.

Drei Verbandsligaspiele

Auftaktgegner Bad Dürkheim hat zwar keine ausländischen Profis auf der Meldeliste, aber mit dem deutschen Vizemeister im Herren-30-Doppel von 2024, David Kardol, und Georg Wild zwei starke Spieler auf den ersten beiden Positionen.

Gleich dreimal ist am verlängerten Wochenende Verbandsliga-Tennis am Pirmasenser Haseneck zu sehen. Zunächst erwarten am Freitag, 1. Mai, um 10 Uhr die Damen 30 den TC Kirrweiler und die U15-Mädchen Weiß-Rot-Speyer. Am Samstag, 13.30 Uhr, empfangen die als Pfalzliga-Meister aufgestiegenen Herren 50 um Spitzenspieler Mark Schlick den TC Nieder-Olm.