Ein neuer Eintrag im Tennis-Turnierkalender.

Der TC Rot-Weiß Pirmasens veranstaltet vom 22. bis 29. Juli den Sparkasse-Cup, bei dem in acht Einzelkonkurrenzen (Damen, Damen 30, Damen 50, Herren, Herren 30, Herren 40, Herren 50, Herren 60) sowie in zwei Mixed-Wettbewerben (Aktive und Ü30) gespielt wird.

Roth spielt wieder

„Ein volles Tableau, viel Spaß und eine die ganze Woche gut besuchte Anlage.“ Das wünscht sich Katherina Thelemann, seit dem Vorjahr Sportwartin des größten Tennisvereins der Region Pirmasens. Auf den neun Freiplätzen am Haseneck geht es in den Einzelwettbewerben jeweils um 100 Euro für den Turniersieger plus weitere Geld- und Sachpreise.

Für die Mannschaftsrunde haben die Rot-Weißen insgesamt 17 Jugend- und Erwachsenenteams gemeldet, fünf davon spielen in der Pfalzliga (Damen 30, Herren 40, Herren 60, U9, U12). Aus der Pfalzliga abgestiegen sind die Damen, bei denen sich personell nichts geändert hat. Die erste Herrenmannschaft in der A-Klasse verstärkt der nach langer Verletzungspause wieder fitte Jonathan Roth, der früher in der deutschen Rangliste geführt war.

Vom 17. bis 19. Juli veranstaltet der Club ein Jugendcamp (auch für Nichtmitglieder). Für Freitag, 19. Juli, ist ein Sommerfest mit Livemusik von „Father & Son“ geplant. Anmeldungen zum Camp per Mail an „katherina.thelemann@gmx.de“.