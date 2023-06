War das der Befreiungsschlag? Die mit zwei Niederlagen in die Tennis-Mannschaftsrunde gestarteten Damen des TC Rot-Weiß Pirmasens haben am Sonntag ihr Pfalzliga-Heimspiel gegen den Park TC Grünstadt mit 8:1 gewonnen.

In der Hochsommer-Hitze am Haseneck gab die neue Pirmasenser Spitzenspielerin Constanze Fuhrmann ihr Einzel gegen Ende des ersten Satzes verletzt auf. Sie wird wohl kommenden Sonntag in der Partie gegen Tabellenführer Mutterstadt pausieren. Nadine Helmdach, Lisa Pfirrmann und Laura Kamphues gewannen ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen, Sophie Volberg und Joana Weis setzten sich im Match-Tiebreak durch. Weis wehrte dort bei 6:9 drei Matchbälle ab und siegte noch mit 11:9.

Durch das 5:1 nach den Einzeln stand der erste Saisonsieg früh fest. Im Doppel punkteten dann noch Helmdach/Weimann, Volberg/Kamphues und Pfirrmann/Weis jeweils in zwei Sätzen.