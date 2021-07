Schöner Erfolg für den Tennisclub Maßweiler: Das Damenteam sicherte sich bereits vor dem letzten Spiel die Meisterschaft in der Pfalzliga für Viererteams.

Mit fünf Siegen aus fünf Partien liegt Maßweiler uneinholbar vorne und kann daher am 12. September ganz entspannt zum Abschlussmatch bei Schwarz-Weiß Bad Dürkheim fahren. Auf den Positionen eins und zwei war der TCM nicht zu schlagen. Mannschaftsführerin Nadine Huber gewann alle fünf Spitzeneinzel, dahinter siegte die früher beim TC Rot-Weiß Pirmasens aktive Angelina Eitel viermal. Als Eitel einmal fehlte, rückte die erst 14-jährige Marlena Neu auf und holte bei ihrem Pfalzliga-Debüt souverän den Mannschaftspunkt. Außerdem kamen Daniela Schwarz, Kristina Wiktorski, Desiree Gortner, Sophie Zimmermann und Ida Lenhart zum Einsatz. Das Team besteht fast ausschließlich aus Maßweilerinnen.

Kein Aufstieg

Aufsteigen in die Verbandsliga Rheinland-Pfalz kann der TCM als Viererteam nicht, das darf nur der Meister der Pfalzliga für Sechserteams. Das ist aber für Huber völlig in Ordnung: „Diese Klasse ist gut für uns, die Verbandsliga wäre schon eine starke Nummer.“ Ein Wechsel in die Pfalzliga für Sechserteams sei kein Thema.