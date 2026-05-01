Diese Unterstützung hatte Jugend-Tennistrainer Tom Weislogel in 30 Jahren noch nicht. Was die neue Maschine unter anderem nun ermöglicht.

Maschinelle Hilfe hat nun der Tennisclub Gräfenstein Merzalben bei der Ausbildung seiner rund 60 Nachwuchsspieler. Der 180 Mitglieder zählende Verein, der 2028 sein 50-jähriges Bestehen feiern wird, verfügt beim Training jetzt über eine multifunktionale Ballwurfmaschine. Die Anschaffung geschah auf Initiative von Ronnie Gütermann, der auch dafür sorgte, dass Sponsoren das etwa 3000 Euro teure, mit Akkus betriebene Gerät finanzierten. Für den Jugendtrainer des TC Merzalben, Tom Weislogel, bedeutet die Ballmaschine „eine große Hilfe bei der Schulung des Tennisspiels“. Er sei bereits seit etwa 30 Jahren Tennistrainer, habe aber nur selten an so einer Ballmaschine gearbeitet. Die Maschine schießt die Bälle mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 Stundenkilometern heraus und ermöglicht es, auch alleine auf dem Platz zu trainieren.