Es ist inzwischen gelebte Tradition: Am Abend des 30. April, an Hexennacht, füllen sich die Pirmasenser Straßen und Kneipen wie von Zauberhand. Auch bei der siebten Auflage der Hexentour zogen Tausende durch die Stadt.

Rollstuhlfahrer haben es in der Zweibrücker Innenstadt schwer. Das sagt Uta Brocke, die selbst im Rollstuhl sitzt. Sie hat eine Idee. Und eine ungewöhnliche Einladung.

Tag drei im Revisionsprozess um den Unfall mit zwei Toten auf dem Braunsberg bei Lemberg. Fotos der Polizei zeigen, was von den Fahrzeugen nach dem Frontalcrash übrig blieb.

Vier Stunden lang Märchen hören, kostenlos Bücher tauschen und in Hochbeeten essbare Pflanzen ernten – das kann man in Wallhalben. Kulturelle Dorfmitte heißt die Idee.

Der Pirmasenser Bundestagsabgeordnete Florian Bilic sieht die Einführung einer Zuckersteuer kritisch. Das sagte der CDU-Politiker bei der Eröffnung seines Wahlkreisbüros.

Nach nur vier Monaten hat das Betreiberehepaar den Pachtvertrag für das Mittelbacher Sportheim gekündigt. Welche Gründe dahinter stecken und wie es weitergeht.

In Hauenstein taucht eine maurische Landschildkröte auf. Ein Experte erklärt, warum vor allem die männlichen Tiere im Frühjahr öfter ausbrechen.

Mit einem Volksfest wollen Zweibrücker aus unterschiedlichen Organisationen, Vereinen und Bevölkerungsgruppen im Herbst die Demokratie feiern. Sie suchen noch Mitstreiter.

Die Arbeitslosenquote in Pirmasens ist nach wie vor extrem hoch. Die aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur zeichnen ein deutliches Bild.

Rieschweiler-Mühlbach möchte ein Freizeitgebiet einrichten. Im Raum steht ein größerer Grillplatz, vielleicht auch ein Zeltplatz.

Insgesamt 100.000 Euro muss Fischbach einsparen. Eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer kommt für Bürgermeister David Leidner nicht infrage. Beim regelmäßigen Seniorentag ist die Gemeinde aber künftig auf Spenden angewiesen.

Einen einfallsreichen Hexenstreich mit positivem Effekt haben sich in der Hexennacht einige Schmitshauser ausgedacht.