Die Stadt Pirmasens will „aktiv gegen Tauben vorgehen“: Wie genau, will Denis Clauer erst in der Stadtratssitzung in zwei Wochen sagen. Doch ließ er in der Hauptausschusssitzung am Montag keine Zweifel: Es müsse etwas geschehen, denn die Tauben vermehrten sich und breiteten sich dank zahlreicher Leerstände immer weiter in der Stadt aus.

Mehr Tauben, mehr Dreck

Ordnungsdezernent Clauer kündigte in der digitalen Sitzung am Montag an, die Verwaltung wolle die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt ändern − dahingehend, dass man „aktiv gegen die Tauben vorgehen kann“. Zwar zeige der Taubenschlag am Exerzierplatz Wirkung − dort würden die Tiere artgerecht ernährt, und durch Eiertausch habe man die Zahl der Tiere im Griff −, doch suchten immer mehr Tauben in verlassenen Gebäuden im Stadtgebiet Zuflucht. „Die Population hat deutlich zugenommen“, sagte Clauer, und damit auch der Dreck, den die Vögel hinterlassen. Der Stadt sei an Tierwohl und Sauberkeit gelegen, daher wolle man einschreiten. „Wir wollen überschaubare, aber gesunde Taubenbestände“, ergänzte Oberbürgermeister Markus Zwick. Am 17. Mai soll der Stadtrat über das weitere Vorgehen beraten.