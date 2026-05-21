Ein Video vor einem Supermarkt hat einem chaotischen Aktenfall für Klarheit gesorgt – und einem 27-Jährigen den Freispruch vor Gericht gebracht.

Im Mai 2025 sind auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Rodalben zwei Männer aneinandergeraten. Einer ging auf den anderen zu, schlug ihm mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und setzte die Attacke am Boden fort. Auch als Zeugen eingriffen, trat der Angreifer den am Boden liegenden Mann mehrmals. Das Opfer erlitt Schmerzen, Schwellungen und Platzwunden.

Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen einen 27-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Unklar blieb jedoch, ob er Täter oder Opfer war. Auf dem Video einer Überwachungskamera von dem Parkplatz war die Auseinandersetzung zu sehen und brachte schließlich Gewissheit vor Gericht. „Der Angeklagte ist der Geschädigte“, stellte die Richterin fest, nachdem die Aufnahme im Gerichtssaal gezeigt worden war. Staatsanwaltschaft und Verteidigung schlossen sich dieser Einschätzung an. Der Mann wurde freigesprochen.

Die Richterin erklärte, in den Akten sei es mehrfach zu Personen- und Namensverwechslungen gekommen. Am Ende habe niemand mehr gewusst, wer wer sei. Ausschlaggebend sei der persönliche Eindruck gewesen: Wer ist der Mann auf dem Video.