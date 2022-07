Am Samstag waren in der Innenstadt Taschendiebe unterwegs. Einer 69-Jährigen wurden laut Polizei gegen 10.30 Uhr ihre Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche gestohlen. Kurze Zeit später, gegen 11 Uhr, kam es im C&A ebenfalls zu einem Diebstahl. Betroffen war eine 61-Jährige, der die Geldbörse aus der geschlossenen Handtasche entwendet wurde. Die Geschädigte gab an, dass sie im Laden mit zwei Frauen zusammenstieß. Die Frauen konnte sie nicht näher beschreiben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06331 5200 oder per Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de .