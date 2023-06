An einem Verdi Infostand mit dem Slogan „Wir sind es wert“ am Haupteingang des Wasgau-Logistikgebäudes in Pirmasens wurden die Beschäftigten am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr über die aktuelle Situation im Tarifstreit informiert. Die erste Tarifverhandlung wurde ergebnislos auf den 4. Juli vertagt. Zwar brachten die Unternehmensvertreter ein erstes Angebot mit, aber keines, über das sich aus Sicht der Arbeitnehmer ernsthaft reden ließ. Die Forderung von Verdi liegt bei 2,85 Euro Lohnerhöhung pro Stunde, das Angebot der Unternehmensvertretung bei 75 Cent. In Anbetracht der Inflationsrate von 7,9 Prozent sehen das viele Mitarbeiter und Verdi-Vertreter eher als Gehaltskürzung an. Sollte in der nächsten Verhandlung keine Annäherung möglich sein, werden die Fahrer der Wasgau AG zu einem Streik aufrufen.