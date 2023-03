Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Tarifkompromiss für den öffentlichen Dienst reißt in den kommenden zwei Jahren ein 1,7 Millionen Euro dickes Loch in die Stadtkasse. So hoch werden bis 2022 die Mehrkosten für die Gehälter der rund 850 Beschäftigten von Stadtverwaltung und Wirtschaftsbetrieb sein. Die Stadtspitze plant jedoch trotz der Erhöhung den Personalbestand nicht zu reduzieren.

„Der Tarifkompromiss belastet den ohnehin stark defizitären Haushalt zusätzlich und verschärft die prekäre Finanzsituation“, kommentiert Oberbürgermeister