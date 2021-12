Die Show „Don’t Stop The Music“, die am Montag, 3. Januar, in der Pirmasenser Festhalle hätte stattfinden sollen, fällt wegen des dynamischen Infektionsgeschehens aus. Darüber hat die Agentur Kultopolis am Donnerstag informiert. Die Ticketkosten werden an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet.