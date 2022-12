An Weihnachten singen – viele Menschen haben ein Problem damit: „Ich kann nicht singen“, ist da wohl die gängigste Ausrede. Wer sich partout nicht dazu überreden lassen will, bei „Stille Nacht“ oder „Leise rieselt der Schnee“ einzustimmen, kann nun einen Vertreter schicken – den tanzenden und singenden Weihnachtsmann. Er dreht sich schwungvoll im Kreis, wackelt mit den Hüften und singt voller Leidenschaft den amerikanischen Weihnachtssong „Jingle Bell Rock“, der erstmals 1957 von Bobby Helms veröffentlicht wurde und in Deutschland auf Platz 14 in den Charts war. Bekannte Versionen gibt es zudem von Hall & Oates, Chubby Checker & Bobby Rydell, George Strait sowie von Blake Shelton & Miranda Lambert. Sie alle schafften es in die Charts. Ob das der tanzende und singende Weihnachtsmann auch schafft?

Gesehen bei www.pearl.de.

24 Türchen gehen am Adventskalender auf, dann ist Weihnachten. Auch die RHEINPFALZ hat einen Adventskalender für Sie mit 24 kleinen, nicht alltäglichen und zuweilen kuriosen Geschenktipps.