Der deutlich günstigere Spritpreis in Frankreich sorgt an Tankstellen im Grenzgebiet für einen Ansturm deutscher Autofahrer. Der Andrang war an den Zapfsäulen der Supermärkte in Bitsch – Match und nebenan bei Intermarché – so groß, dass am Montag Dieselkraftstoff zeitweise ausverkauft war. Bei Match soll am Dienstag nachgeliefert werden. Intermarché erhielt am Montagmittag bereits Nachschub. Am Montagmittag kostete in Bitsch bei Match der Liter Diesel 1,85 Euro. Zum selben Zeitpunkt musste der Autofahrer bei der Ed-Tankstelle in Vinningen 1,96 Euro je Liter zahlen. In Frankreich wurde durch die Regierung der Spritpreis generell um 18 Cent pro Liter gesenkt.