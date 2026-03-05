Als Topfavoritin geht die in Merzalben lebende Ex-Tischtennis-Nationalspielerin Tanja Krämer in die südwestdeutsche Meisterschaft der AK45. Benjamin Haag sprach mit ihr.

Frau Krämer, welche Ziele haben Sie bei den südwestdeutschen Meisterschaften der Seniorinnen am Wochenende in Maximiliansau und anschließend national?

Ich möchte mich am Sonntag für die DM qualifizieren und das Turnier gewinnen. Bei den deutschen Meisterschaften peile ich das Triple an. Es stellt sich die Frage, weshalb es bei regionalen Meisterschaften keine Härteplätze für Spieler mit höheren Punktzahlen gibt. Bei den Aktiven gibt es die Möglichkeit, mich bis zu deutschen Meisterschaften freizustellen.

Haben Sie auch vor, an internationalen Seniorenturnieren teilzunehmen?

Es würde mich schon reizen, Europa- oder Weltmeisterin zu werden. Die Senioren-WM liegt terminlich genau bei den deutschen Meisterschaften. Ich weiß nicht, wie viele in diesem Jahr nach Südkorea fliegen. Ich würde sofort spielen, wenn ich eine Location hätte, die mich reizen würde. Die Europameisterschaft findet im nächsten Jahr in Lettland statt, da werde ich wohl auch nicht hinfahren.

Starten Sie bei den DM-Finals der Aktiven in Erfurt? Immerhin haben Sie einen Titel zu verteidigen ...

Aktuell hat der Pfälzische Tischtennisverband meine Anfrage bezüglich eines Härteplatzes bei den Aktiven noch nicht beantwortet. Ich habe meinem Mixed-Partner aus dem Vorjahr, mit dem ich den Titel gewonnen habe, aber schon abgesagt. Im Vorjahr hatte ich noch öfter trainiert als jetzt. Ich müsste regelmäßig trainieren, um konkurrenzfähig sein. Bei den Damen hätte ich gute Chancen in der Gruppe, im Hauptfeld will ich zumindest konkurrenzfähig sein. Ich gehe zwar davon aus, dass ich keinen Härteplatz bekomme, wollte mir aber die Möglichkeit offenhalten.

Diese Saison spielen Sie mit den Herren des TTC Höhfröschen in der 2. Pfalzliga, gewinnen dort im vorderen Paarkreuz jedes Match. Wie geht es nächste Runde weiter?

Mein Hauptaugenmerk liegt eher bei den Frauen. Wir sind vorzeitig Meister in der 1. Pfalzliga, haben ein Aufstiegsspiel gegen Saarlouis-Fraulautern. Ich will nächste Saison mit Höhfröschen in der Oberliga spielen, auch um meiner Tochter Trixi eine Plattform zu geben. Anschließend wollen wir in die Regionalliga aufsteigen, da wird sehr ordentlich Tischtennis gespielt. Es ist aber schwierig, Spielerinnen dafür zu bekommen.

ZUR PERSON