Eine Südwestpfälzerin hat eine wesentliche Rolle im Final Four um den deutschen Tischtennis-Pokal der Frauen in Berlin gespielt. Tanja Krämer aus Merzalben war die Matchwinnerin des TSV Langstadt beim etwas überraschenden 3:2-Sieg im Halbfinale gegen den TSV Schwabhausen. Die 42-Jährige bezwang zunächst die Dritte der Einzel-Europameisterschaft 2022, Sabine Winter, in fünf Sätzen und holte dann mit der halb so alten Franziska Schreiner im Doppel den entscheidenden fünften Punkt. Im Finale war das TSV-Team um die auf Position eins vorgerückte Krämer beim 0:3 gegen Bundesliga-Tabellenführer TTC Berlin Eastside chancenlos. Im Herren-Endspiel schlug der TTC Neu-Ulm (mit dem Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov) Rekordsieger Borussia Düsseldorf um Altstar Timo Boll und Europameister Dang Qiu mit 3:0.