Das Arme Kreative Theater (AKT) feiert am Samstag, 26. November, 20 Uhr, im Pirmasenser Kulturforum Alte Post die Premiere seines Komödienabends „Tango auf dem Baum“.

Nach zahlreichen Stücken ernsteren Inhalts nimmt sich das 1995 gegründete Amateur-Theaterensemble diesmal zweier Komödien an, die trotz ihres lustigen Inhalts zum Nachdenken anregen.

Die 25. Produktion der AKT-Leute um Regisseur Achim Ropers nennt sich „Tango auf dem Baum“. Die beiden Komödien haben „miteinander gemein, dass sie sich mit einem sehr ähnlichen Thema beschäftigen und, obwohl sie bereits in den 1950er beziehungsweise 1960er Jahren entstanden sind, durchaus eine Brücke zu Problemen der heutigen Zeit schlagen“, so Ropers.

Desolates Elternhaus

Bei „Tango“ handelt es sich Ropers Angaben zufolge um ein Schauspiel des polnischen Dramatikers Slawomir Mrozek. Die Geschichte beschreibt die Kluft zwischen den Generationen in der Gesellschaft und spielt in einer unbestimmten Zeit im Haus von Stomil und Eleonora. Sie sind die Eltern von Artur, einem ordnungsliebenden Medizinstudenten. Sein Elternhaus ist völlig desorganisiert, es fehlen Hausregeln und gemeinsame Werte. So kann jeder treiben, was er will, weshalb Arturs Versuche scheitern, Regeln aufzustellen und einigen Dingen einen Sinn zu geben.

„Halb auf dem Baum“ ist ein Theaterstück des britischen Schauspielers, Schriftstellers und Regisseurs Peter Ustinov. Es geht ebenfalls um das familiäre Chaos, das ein geordnetes Zusammenleben äußerst erschwert. Hier ist es jedoch das männliche Familienoberhaupt, das nach einem langen Auslandsaufenthalt zurückkehrt und von seiner Frau erfahren muss, dass sich während seiner Abwesenheit einiges geändert hat.

Wertekanon gilt nicht mehr

„In beiden Stücken wird deutlich, dass der herkömmliche Wertekanon hinfällig ist“, erklärt der Regisseur weiter. Ausgewählt wurden die Stücke in einem demokratischen Entscheidungsprozess, bei dem laut Ropers auch andere Theaterstücke angelesen wurden. Entschieden haben sich die Akteure vor gut einem Jahr schließlich für Mrozek und Ustinov, da sie gerne in verrückte Rollen schlüpfen wollten, die aber nur scheinbar in einer irrealen Welt spielen, wie Ropers weiter erklärt.

Treu bleibt AKT bei „Tango auf dem Baum“ seinem Credo, nicht das „große Theater“ zu kopieren, sondern eigene Wege zu gehen. So wird im Forum Alte Post erneut ganz nah am Publikum und mitten im Raum gespielt, und der Generationenkonflikt innerhalb einer Familie aus verschiedenen Perspektiven gezeigt.

Breites Altersspektrum

„Derzeit setzt sich unser Ensemble aus etwa 15 Frauen und Männern im Alter von Anfang 20 bis Mitte 70 zusammen, womit wir ein breites Rollenspektrum abdecken können. So kann auch der Generationenkonflikt als Thema gut abgebildet werden“, ist der AKT-Regisseur überzeugt.

Info

Samstag, 26. November, 20 Uhr

Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr

Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr