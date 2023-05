Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist ein echtes Problem für Schülerinnen, die mit ihrer Menstruation noch nicht so vertraut sind und mitten im Unterricht plötzlich Blut fließt. Einfach mal schnell in den Drogeriemarkt springen geht da nicht. Am Leibniz-Gymnasium gibt es bald eine Lösung dafür.

Die Integrierte Gesamtschule in Landau ist Vorreiter: Sie hat für die Damentoiletten einen Tamponspender besorgt.