Im Rahmen der Wechselausstellung „Gemeinsam – 30 Jahre Deutsche Einheit – 30 Jahre Ostkreuz–Agentur der Fotografen“ lädt das Forum Alte Post für Samstag, 24. Oktober, um 19 Uhr ein zu einer interessanten Talkrunde. Live zu Gast bei der Veranstaltung „Ostkreuz im Gespräch“ ist Heinrich Voelkel, der bereits seit 2004 zu den Mitgliedern der renommierten Fotoagentur gehört und im Pirmasenser Kulturzentrum Einblicke in seine Arbeit geben wird. Dabei hat das Publikum auch Gelegenheit, sich mit Fragen einzubringen.

„Geschichte dokumentieren, während sie geschieht“: Mit diesem Antrieb hat Heinrich Voelkel die Fotografie als sein Medium gewählt. Für seine ganz aktuell entstandene Arbeit „No Easy Way Out“ ist er die in der Covid-19-Krise von Deutschland geschlossenen Grenzen abgefahren. Seine Bilder entdecken ein Land, das sich eingeigelt hat, um sich vor einem Virus zu schützen. Sie dokumentieren, wie Lebensadern zerschnitten werden, wie Europäer nicht mehr zueinander kommen können, wie von einem Moment auf den anderen nichts mehr ist, wie es war. Sie zeigen Landschaften, in denen die Menschen schmerzhaft abwesend sind, ihre Angst aber trotzdem spürbar ist.

Der Eintritt kostet 7 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich: telefonisch unter 06331/23927-16 oder per Mail an altepost@pirmasens.de.