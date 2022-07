Der Tourismus spielt in Pirmasens eine ernstzunehmende Rolle. 50 Millionen Euro werden jährlich durch Tagestouristen und Übernachtungsgäste eingenommen. 1100 Pirmasenser könnten rein theoretisch dadurch ihren Lebensunterhalt verdienen.

Zu dem Schluss kommt das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr (DWIF) an der Uni München, das sich mit dem Wirtschaftsfaktor Tourismus für Pirmasens auseinander gesetzt hat. Die Wirtschaftswissenschaftler haben ermittelt, dass in Pirmasens pro Jahr rund 1,7 Millionen Tagestouristen gezählt werden. Dazu kommen 85.000 Übernachtungen mit steigender Tendenz durch die Jugendherberge, die wegen Corona noch nicht zur Hochform auflaufen konnte. Kaum eine Rolle spielen bisher die Wohnmobilisten, die es nach Pirmasens nur an 5000 Aufenthaltstagen im Jahr zieht.

Wohnmobilisten spielen keine Rolle

Den größten wirtschaftlichen Effekt machen die Tagestouristen aus, die rund 40 Millionen Euro in die Kassen von Gastronomie, Handel und Dienstleistern spülen. Acht Millionen Euro sind es durch die Übernachtungsgäste in Pirmasenser Hotels und der Jugendherberge. Weitere zwei Millionen Euro verteilen sich auf Privatquartiere in Ferienwohnungen und lediglich 200.000 Euro bleiben durch die Wohnmobile in der Stadt hängen, wie die Auswertungen der Münchner Wirtschaftswissenschaftler ergaben.

Verteilt auf die einzelnen Branchen sind es 20 Millionen Euro, die das Gastgewerbe mit den Touristen verdient und stolze 18 Millionen Euro sind es im Einzelhandel. Dienstleister vom Friseur bis zur Autowerkstatt nehmen immerhin elf Millionen Euro durch den Tourismus in der Stadt ein. Und Vater Staat profitiert über Mehrwertsteuer und Einkommensteuer mit 4,6 Millionen Euro an den Urlaubern in Pirmasens.

Viele Tourismus-Profiteure

Die Tourismusexperten des DWIF haben auch die „Beschäftigungseffekte“ durch den Tourismus in Pirmasens untersucht. Einkommen in einer Gesamthöhe von 22,6 Millionen Euro pro Jahr können dem Bereich Tourismus zugeordnet werden. Das entspräche einem durchschnittlichen Einkommen von 20.455 Euro für 1100 Pirmasenser. Oder anders ausgedrückt: Mit dem Tourismus können 1100 Pirmasenser ihren Lebensunterhalt verdienen. Der Wert darf aber nicht mit der Anzahl der im Tourismus direkt arbeitenden Menschen gleichgesetzt werden. Es verteilt sich vielmehr auf viele Köpfe, von denen beispielsweise die Bäckereiverkäuferin täglich ein paar Touristen bedient, aber in der Mehrzahl normale Pirmasenser oder der Koch im Restaurant viele Touristen bekocht, aber auch einige Einheimische. Womit die Zahl von 1100 Personen aber auch sagt, dass weit mehr Pirmasenser zumindest teilweise finanziell vom Tourismus profitieren.

Das DWIF wurde von der Industrie- und Handelskammer sowie der Zukunftsregion Westpfalz mit der Auswertung beauftragt.