Wer momentan im Homeoffice mit zwei süßen Kindern im Hintergrund verzweifelt, kann sich da nur wundern: Die normalerweise elf Tagesmütter, die in Pirmasens für die Stadtverwaltung im Einsatz sind, haben coronabedingt Pause. Aktuell arbeiten laut der Pressestelle nur zwei „Tagespflegepersonen“, so die offizielle Bezeichnung.

In Pirmasens gibt es zu normalen Zeiten elf Tagesmütter. Im Einsatz sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur zwei von ihnen. Sie betreuen insgesamt 24 Kinder. Es gebe nur noch den Bedarf für diese Kinderzahl. Im Normalfall sind es bis zu 80 Jungen und Mädchen, die diese Betreuungsform genießen.

„Die Tagespflegepersonen dürfen arbeiten, können aber selbst entscheiden“, erklärt Talea Meenken vom städtischen Presseamt. Denn: Die Tätigkeit sei eine nebenberufliche Selbstständigkeit, für die die Frauen das gesamte unternehmerische Risiko alleine tragen. Eine Lohnfortzahlung gibt es also in der Regel nicht. Die Ausnahme ist nun die Coronavirus-Pandemie.

Die Stadt plant eine Ausgleichszahlung

Für die Ausfallzeiten die durch die Pandemie entstehen, plant die Stadtverwaltung eine einmalige Ausgleichszahlung an die Tagesmütter, um die Ausfälle etwas abzumildern, informiert das Presseamt. Den Tagespflegepersonen wird vom Jugendamt eine laufende Geldleistung gezahlt, pro Kind und Stunde fünf Euro, bei besonderen Bedarfen auch etwas mehr. Versicherungsbeiträge (Kranken-, Rentenversicherung) werden zur Hälfte vom Jugendamt erstattet. Die Unfallversicherung wird komplett übernommen.

Notdienste in den Kitas

In Pirmasenser Kindertagesstätten gibt es Notdienste für Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Die Mitarbeiterinnen der Kitas sind momentan wochenweise mit Rufbereitschaft freigestellt, es wird ein wöchentlicher Dienstplan erstellt, um den Notgruppenbetrieb aufrecht zu erhalten, informiert Meenken. In jeder Kita wird bei Bedarf eine Notbetreuung angeboten. Letzte Woche waren insgesamt 16 Kinder in der Notgruppenbetreuung, allerdings verteilt auf acht Einrichtungen. Maximal dürften pro Notgruppe zehn Kinder sein. Die Kinder werden weiterhin durch Fachpersonal betreut. „Auch in Notgruppen halten wir am Bildungs- und Erziehungsauftrag fest“, betont die Sprecherin der Stadtverwaltung.

Selbstverständlich sei: Es werde weiterhin verstärkt auf die Hygienemaßnahmen geachtet. Die Kinder spielen im so genannten Freispiel miteinander, egal wie viele Kinder in der Einrichtung sind. Darunter ist eine Beschäftigungsmethode zu verstehen, bei denen die Kinder ihre Spiele frei aussuchen und auch spielen. Bei dem momentanen Wetter gehen die Erzieher auch mit den Kindern ins Freigelände, so dass hier gewisse Abstände der Kinder untereinander gewährleistet seien, erklärt Meenken.