Am Tag des offenen Ateliers am Sonntag, 15. August, zeigt der Holzkünstler Erwin Würth seine neuesten Werke in seinem Atelier in Petersbächel.

Vom kleinen Handschmeichler über Lampen bis hin zu großen Wandobjekten oder Skulpturen: Alles ist aus einheimischen Hölzern gefertigt und biologisch behandelt. Am 15. August, von 13 bis 19 Uhr, können diese Werke in Erwin Würths Atelier in Petersbächel, Sandbuckel 2, besichtigt werden. In der Winterzeit will Würth unter dem Titel „Feuer und Flamme für Landau“ wieder eine Ausstellung „HolzArt to go“ anbieten – mit Objekten in verschiedenen Schaufenstern in der Landauer Innenstadt. Auch von diesem Projekt gibt es am Tag der offenen Tür schon die ersten Rohlinge und Objekte zu sehen.

Die Autorin Petra Würth präsentiert bei der Veranstaltung unter anderem ihre neuesten Werke zum Thema Hochzeit und Geburt und die aktuellen Kalender für 2022. Auch Malerin Kerstin Heidrich aus Hördt ist geladen. Heidrich arbeitet vorwiegend mit Aquarell-, Acryl- und Tusche-Aquarell-Mischtechnik. Das Weingut Pfalzgraf wird Weine, Säfte und Spirituosen anbieten. Zehn Prozent der Tageseinnahmen aus dem Verkauf von Holzartikeln sollen der „Katastrophenhilfe Dernau“ zugutekommen. Die Gemeinde Dernau liegt im Landkreis Ahrweiler und wurde durch die Flut größtenteils zerstört.