Seniorinnen und Senioren aus Pirmasens haben am Donnerstag den alljährlichen Tag der Senioren auf dem Beckenhof begangen. Die beiden ältesten Teilnehmer bringen es auf 193 Jahre.

5.854 Einladungen für den Tag der Senioren wurden in diesem Jahr von der Stadt an Pirmasenser Bürgerinnen und Bürger verschickt, die 70 Jahre und älter sind. Bei bestem Sommerwetter ließen es sich die Senioren am Donnerstag nicht nehmen, bei Stimmungsmusik, kühlen Getränken sowie Würstchen und Kartoffelsalat ein paar unbeschwerte Stunden zu verbringen.

Laut Oberbürgermeister Markus Zwick bringen es die ältesten Frauen in der Stadt in diesem Jahr zusammen auf 1003 Jahre. Hildegard Lauer war am Donnerstagmittag die älteste auf dem Beckenhof anwesende Dame, die mit anderen Senioren zusammen feierte. Am 6. November 1927 wurde sie in Pirmasens geboren und lebt nach wie vor, mit Unterstützung eines Pflegedienstes, in ihrer eigenen Wohnung. Vier Kinder, sechs Enkelkinder und drei Urenkel, von denen nicht alle in Pirmasens leben, nennt Lauer ihr Eigen. Nach ein paar gesundheitlichen Problemen im vergangenen Jahr die Seniorin nun weitgehend auf dem Damm und verbrachte im Biergarten des Forsthauses ein paar unbeschwerte Stunden.

Helmuth Bös: „Ich esse normal und lebe normal“

Laut Statistik der Pirmasenser Stadtverwaltung bringen es die ältesten Männer in der Stadt wiederum auf 964 Jahre. Einer von ihnen ist der 98 Jahre alte Helmuth Bös, der mit seiner Lebensgefährtin und seiner Enkelin zum Beckenhof begleitet wurde. Im Oktober 1924 wurde Bös geboren und ist immer noch rüstig. „Ich esse normal und lebe normal. Ein Rezept, wie man auch im Alter fit bleibt, habe ich eigentlich gar nicht, außer dass ich mich viel bewege“, sagt er. Mit seiner Partnerin unternimmt der Senior oft und gerne Spaziergänge um den Lemberger Weiher, hält mit anderen älteren Damen und Herren Schwätzchen bei Kaffeekränzchen oder spielt hin und wieder in seinem Kegelclub. „Der Jugend kann ich nur raten, so aktiv wie möglich zu sein, viel zu unternehmen und so oft es geht, unter die Leute gehen“, meint der 98-Jährige. Beide, Hildegard Lauer und Helmuth Bös, wurden am Donnerstag von der Pirmasenser Stadtverwaltung mit einem Präsentkorb bedacht.