Pirmasens Tag der Pflege: Party im Strecktal abgesagt
Das Diakoniezentrum hat die für Mittwoch geplante Feier zum Tag der Pflege abgesagt. Die After-Work-Party für Beschäftigte aus dem Pflegebereich war von 16 bis 19 Uhr im Biergarten im Strecktal geplant. Grundvoraussetzung war, dass das Wetter mitspielt. Genau das ist aber nicht der Fall. Damit der Tag aber nicht komplett ins Wasser fällt, haben die Verantwortlichen im Diakoniezentrum einen Biergarten-Kit To-Go vorbereitet – um den Tag der Pflege bei besserem Wetter nachholen zu können. Ab dem 13. mai kann das Set an Werktagen zwischen 8 und 13 Uhr im Diakoniezentrum abgeholt werden.