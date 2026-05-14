Der Dahner Verbandsbürgermeister Holger Zwick hängt im wahrsten Sinne des Wortes in den Seilen. Er braucht Hilfe: Einblicke in den Alltag des Seniorenheims „Sen Vital“.

92 Pflegeplätze umfasst die Einrichtung, aufgeteilt in vier Wohngruppen, je nach Grad der Pflegebedürftigkeit vom betreuten Wohnen bis zur Vollzeitpflege. Silke Rink ist Koordinatorin und eine von 87 Mitarbeiterinnen, die sich um das Wohl der Gäste kümmern. „Unser Anspruch ist es, einen Charakter ähnlich eines Hotels zu vermitteln“, erzählt die langjährige Mitarbeiterin. Am Dienstag – dem „Tag der Pflege“ – hatten sich acht Ortsbürgermeister aus dem Dahner Felsenland und Frankreich angekündigt, um sich einen Einblick in den Tagesablauf einer Seniorenresidenz zu verschaffen.

Verbandsbürgermeister Holger Zwick liegt regungslos in einem Bett. Er stellt einen Rollstuhlpatienten, der aus eigener Kraft weder aufstehen noch sich anziehen noch duschen kann, dar. Mirjana Plavcic ist Pflegefachkraft-Auszubildende. Zusammen mit ihrer Praxisanleiterin Tatjana Raim gibt sie Anweisungen, wie der Patient vom Bett auf einen Stuhl gesetzt werden kann. Moderne Technik spielt hier inzwischen eine große Rolle. Ein sogenannter „Patientenlifter“, der sämtliche Handgriffe übernimmt, die ansonsten viel Kraft kosten würde, ist ein stummer Helfer.

Der Rollentausch hinterlässt Eindrücke

„Wir drehen Sie auf die Seite. Gut so. Ich befestige den Gurt“, das sind nur einige der Anweisungen, die Plavcic dem „bettlägerischen“ Verbandsbürgermeister gibt. Immer wieder kommt ihr wertschätzendes Lob über die Lippen. Ein zweiter „Patient“ ist Beigeordneter Michael Schreiber. Er kann etwas mehr mithelfen, ist nicht so bewegungseingeschränkt wie Zwick. Der Rollentausch als Patient hinterlässt Eindrücke bei den beiden. „Es ist viel Können gefragt beim Pflegepersonal“, stellt Zwick anerkennend fest. Schreiber hinterfragt, wie viele Patientenlifter es denn in der Einrichtung gibt: Es sind acht. Die beiden Kommunalpolitiker haben innerhalb der Familie schon Erfahrungen mit pflegebedürftigen Menschen gemacht.

Einer der Gäste der Seniorenresidenz ist Reinhard Rehberger. Der 93-jährige Augsburger wohnt seit rund anderthalb Jahren hier und ist geistig und weitestgehend körperlich noch sehr fit. „Mein rechter Arm will nicht so, wie ich will“, merkt er an. Nach einem Sturz hadert der ehemalige leitende Angestellte zweier großer Automobilhersteller in Ingolstadt und Wolfsburg noch mit dem Auskurieren. Langeweile kommt bei ihm nicht auf. „Ich helfe, wo ich helfen kann“, merkt der ehemalige Bergsteiger und Skifahrer an. Blumen gießen, mit Gießkanne und Schlauch, gehören dazu. „Zum letzten Mal stand ich mit 91 auf Skiern“, merkt er augenzwinkernd an. Mit Begeisterung nimmt er an einer Olympiade von Bewohnern und Politikern teil. Von Zeitung schieben über Kegeln bis Glücksrad drehen reichen die Disziplinen, angeleitet von Claudia Duhr.

Angebote auch für das Pflegepersonal

Für das Pflegepersonal hat die AOK im Foyer einige Angebote vorbereitet: Diana Haas erklärt die Mitarbeiteraktion. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können die Tagesschläfrigkeit ihrer Augen messen lassen, eine Körperfettanalyse vornehmen lassen, einen Reaktionstest machen und auf einem Smoothie-Bike ihr Getränk selbst erradeln. „Wir wollen den Mitarbeitern einfach etwas Gutes tun“, sagt die AOK Mitarbeiterin. Die Angebote werden auch rege angenommen.

Um viele Eindrücke reicher sind nach diesem Tag der Pflege nicht nur das Pflegepersonal und die Gäste der Einrichtung, sondern auch die Kommunalpolitiker, die den Rollentausch miterlebt haben.