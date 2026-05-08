Früher oder später ist fast jeder auf Unterstützung und Pflege angewiesen – egal, ob alters- oder krankheitsbedingt. Um gut versorgt zu werden, braucht es entsprechende Fachkräfte. Und genau diese sollen am Dienstag gefeiert werden. Seit 1988 wird am 12. Mai der Internationale Tag der Pflege begangen. Das Datum soll an Florence Nightingale erinnern, die als Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege gilt und 1820 geboren wurde – am 12. Mai.

Das Diakonie-Zentrum Pirmasens nutzt den Tag für eine After-Work-Party. Alle Beschäftigen aus dem Pflegebereich sind eingeladen, von 16 bis 19 Uhr in den Biergarten im Strecktal zu kommen. Grundvoraussetzung ist nur, dass das Wetter mitspielt.

Die Veranstaltung ist als Wertschätzung für die Beschäftigten gedacht, schreibt die Diakonie in einer Mitteilung – und zwar auch für alle Pflegekräfte, die nicht direkt beim Diakonie-Zentrum angestellt sind.

Für die passende Stimmung soll Live-Musik von Dieter Geißinger und Bastian Welker sorgen. Darüber hinaus warte auf alle Anwesenden noch eine kleine Überraschung, die den Tag abrunden soll, informiert das Diakonie-Zentrum.

Neben den Plätzen im Biergarten steht auf den angrenzenden Flächen im Park ausreichend Platz für die Veranstaltung zur Verfügung. Empfohlen wird, sich eine Decke und kleine Snacks mitzubringen – so wird kurzerhand ein „Picknick im Park“ aus dem Event.

Info

Wer sich vorab anmeldet, bekommt ein Getränk und eine kleine Stärkung spendiert. Das funktioniert online, wenn Sie hier klicken.