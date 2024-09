Das Pirmasenser Krankenhaus lädt interessierte Besucher am Samstag, 14. September, von 10 bis 15 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein. Verschiedene Abteilungen des Krankenhauses öffnen ihre Türen und bieten Einblicke hinter die Kulissen.

Teams stehen bereit, um Fragen zur Karriere im Krankenhaus zu beantworten, und das Bildungszentrum informiert über Fort- und Weiterbildungen in der Pflege. Neben Informationsständen des Fördervereins Patientenforum, der Westpfalzküken und der Medizinischen Krisenhilfe Pirmasens, sind auch Selbsthilfegruppen wie COPD und Ilco (Selbsthilfegruppe von Menschen mit Stoma, Menschen mit Darmkrebs und Angehörige) vertreten. Die Klinikseelsorge bietet im Eingangsbereich einen „Segen to go“ an. Besucher können an Vorträgen, Laientrainings am Defibrillator und Simulationen im Schockraum der Notaufnahme teilnehmen. Weitere Attraktionen sind die Besichtigung des Linksherzkatheter-Messplatzes und Rundgänge durch die Technikräume und medizinischen Bereiche.

Ein großes Kinderprogramm mit Rollen-Rutsche, Hüpfburg und Schminkstation sorgt für Unterhaltung. In der Unfallchirurgie kümmert sich ein Team in der „Teddibär-Ambulanz“ um die Stofftiere der Kinder. Teams der Rettungsdienste ASB und dem Roten Kreuz Pirmasens präsentieren ihre Rettungswagen und die Hundebegleitstaffel des ASB ist ebenfalls vor Ort.

Vorträge und Rundgänge

Um 10.45 und 13.30 Uhr finden Schockraum-Simulationen statt. Defibrillator-Trainings für Laien gibt es von 11.30 bis 14.30 Uhr. Im Konferenzraum im Untergeschoss hält Peter Gaßmann um 12 Uhr einen Vortrag über „Darmdivertikel und Divertikulitis“. Um 13 Uhr spricht Adrian Staab über „Moderne Strahlentherapie: präzise, sicher, schonend“ und um 14 Uhr stellt Mohamed Altannari eine neue Schulterendoprothese vor. Rundgänge durch die Strahlentherapie Südwestpfalz und die Technikräume finden ebenfalls statt. Eine Anmeldung ist für einige Veranstaltungen erforderlich.