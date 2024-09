Volksfestcharakter hatte der Tag der offenen Tür der Pirmasenser Feuerwehr: Am Samstag gab es im Hof der Wehr jede Menge Infos, Spaß und Action für Groß und Klein. Hunderte Besucher strömten herbei, das Angebot garantierte der ganzen Familie einen kurzweiligen Tag. So ziemlich jedes Kind wollte einmal hinterm Steuer eines großen Löschfahrzeuges sitzen.

Höhepunkte waren die praktischen Vorführungen, die einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr lieferten. Zum ersten Mal in der Praxis erproben durften sich die zehn- bis 13-jährigen Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Bei ihrer Löschübungs-Premiere mussten sie ein brennendes Holzhäuschen löschen, das die Jugendlichen bis 16 Jahre in ihrer neuen Werkstatt im Schachen gebaut hatten.

Seit kurzem ist bei der Pirmasenser Feuerwehr ein Unimog stationiert, der auf die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden spezialisiert ist. Der neu gegründete, 40 Helfer starke Waldbrandzug demonstrierte, wie im Falle eines Flächenbrandes zunächst Fußeinheiten mit Feuerpatschen und anderem Handgerät den Flammen zuleibe rücken und schließlich das geländegängige Fahrzeug mit Spritzen zum Einsatz kommt. Zum ersten Mal konnten die Einsatzkräfte dabei die neue Kleidung präsentieren, die sich mit hellem Beige nicht nur optisch vom gewohnten Feuerwehr-Outfit abhebt, sondern leichter ist und für die besonderen Bedürfnisse dieses Einsatzszenarios entwickelt wurde.