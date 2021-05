Gelebte Nachbarschaft ist das Ziel des „Tag der Nachbarn“, der in Pirmasens am Freitag mit vier Initiativen gefeiert wird. Kaffeeklatsch, Blumenpflanzen, Aufmerksamkeiten an der Tür sowie eine Postkartenaktion sollen die Nachbarn im Winzler Viertel, der Rheinbergerstraße, auf der Hahnenruhe und der Anton-Bruckner-Straße sowie in der oberen Fußgängerzone erfreuen.

Nachbarschaft soll mehr sein, als nur Tür an Tür zu wohnen. „Wir backen gemeinsam mit dem Nachbarschaftsverein Kuchen, den wir morgens frisch abpacken und zum Mitnehmen anbieten“, erzählt Kathrin Kölsch, die Quartiersmanagerin im P11. „Kaffeeklatsch to go“ nennt das Quartierszentrum im Winzler Viertel seinen Beitrag. Zwischen 14 und 16 Uhr können die Anwohner Kuchen im Garten abholen, denn das Büro sei für die Öffentlichkeit immer noch geschlossen, informiert Kölsch. Wo der Kaffee getrunken und der Kuchen gegessen, überlässt die Quartiersmanagerin den Nachbarn selbst: über den Balkon oder gemeinsam in den Wohnungen des Patio-Geländes, Hauptsache unter Einhaltung der Hygieneregeln.

Wer macht Musik, wer hat einen Hund?

Ähnlich läuft es in der Anton-Bruckner-Straße bei der Pirmasenser Bauhilfe. Dort backen die Jugendlichen des Taschengeld-Projekts, die ihr Taschengeld erhöhen, indem sie ihr Quartier schöner machen und sauber halten. Sie verschenken den Kuchen an die Bewohner, damit sich diese beim gemeinsamen Genießen näher kennenlernen. Außerdem hat die Bauhilfe Pflanzaktionen auf dem Programm: mehrere kleine und eine große auf der Hahnenruhe. Dort werden Blumen gepflanzt, die die Stadtgärtnerei zur Verfügung stellt. „Wir wollten unseren Mietern nichts überstülpen“, erzählt Elna Nikolaus von der Eigeninitiative der Menschen, die in Bauhilfe-Häusern wohnen.

In der Begegnungsstätte „Mittendrin“ in der Fußgängerzone ist die erste Annäherung das Ziel. Gleich 20 Häuser sollen einbezogen sein. „Wir haben Bingokarten vorbereitet, die wir morgens an die Mieter der Häuser verteilen, die sich in unmittelbarer Nähe des ,Mittendrin’ befinden“, sagt Sozialpädagogin Hanna Neu. Jeder, der mitmacht, versucht, eine Spalte oder Reihe der Bingo-Karte zu füllen, auf der Charakteristika vorgegeben sind: „... macht Musik, ... ist neu in der Stadt, ... ernährt sich vegetarisch, ... hat ein Haustier“. Neu erläutert: „Das soll aber nur ein Impuls sein, um den Menschen ins Gedächtnis zu rufen, dass Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung gerade in diesen Zeiten einen großen Wert besitzen.“

Gegründet in den Pariser Hochhäusern

Auch Privatleute können sich am „Tag der Nachbarn“ beteiligen, der von der Stiftung Nebenan organisiert und vom Bundesfamilienministerium, der Deutschen Fernsehlotterie, dem Deutschen Städtetag, der Diakonie sowie Edeka gefördert wird. In Pirmasens hat sich allerdings nur eine Person gemeldet und sich die Rheinbergerstraße als Wirkungsfeld ausgesucht. „Kleine Freuden klingeln auch mal an der Tür“, heißt das Motto hier. Oder man findet sie im Briefkasten. Die Anwohner, besonders die älteren, sollen eine kleine Aufmerksamkeit an die Tür gebracht bekommen. Besonders sollen Nachbarn erfreut werden, die allein stehen oder wenig Besuch bekommen.

Der Tag der Nachbarn wurde zum ersten Mal im Jahr 1999 in Paris durchgeführt, um die Einsamkeit in den Hochhäusern des 17. Arrondissement zu bekämpfen. Seit 2004 schwappt die Initiative auf mehrere Länder in Europa über. In Deutschland wird das Nachbarschaftsfest seit drei Jahren gefeiert, auch wenn es durch Corona aktuell ausgebremst scheint. Vor zwei Wochen waren erst circa 4000 Aktionen bundesweit angemeldet. Vor der Pandemie nahmen 30 Millionen Menschen in 36 Ländern teil, so das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe über die Beliebtheit der Aktion, bevor Hygieneregeln und Lockdowns die Gesellschaft isolierten.