Der Tag der Architektur bietet jedes Jahr die Gelegenheit ganz besondere Bauprojekte in der Region zu besichtigen. Dieses Jahr allerdings nur digital. In Pirmasens beteiligen sich lediglich zwei Objekte. Beide haben dafür extrem dicke Bunkerwände.

Mit der Jugendherberge und der Praxis für Strahlentherapie wurden digital zwei Orte geöffnet, die der normale Pirmasenser in der Regel nicht zu sehen bekommt. Bei der Jugendherberge wurde ein vor fast 100 Jahren gebautes Monument modern umgebaut und mit der Strahlentherapie beim Krankenhaus ein kompletter Neubau erstellt. Was beide eint: Die Jugendherberge hat einen Kohlebunker, der eine vier Meter dicke Decke aufweist und das Therapiegebäude einen Strahlenbunker mit 2,6 Meter dicken Wänden.

Mit der Jugendherberge verfügt Pirmasens in zentraler Lage über eine klassische Bauhausarchitektur. Zu seiner Zeit war das Gebäude mit modernster Technik ausgestattet, um den enormen Paketversand der Pirmasenser Schuhindustrie abzuwickeln. Von der funktionalen Architektur blieben unter anderem die Fensterordnung, das ursprüngliche Treppenhaus und eine Bronzetür des Seiteneingangs erhalten. Jetzt logieren Gäste des Jugendherbergswerks in den 212 Betten. Ein Indoorspielplatz, Restaurant mit Schauküche, Bistro und Tagungsräume finden sich heute in den früheren Pakethallen und Bürostuben.

Die Strahlentherapie wurde von einem Karlsruher Investor direkt neben dem städtischen Krankenhaus neu gebaut und an einen Facharzt aus Bad Kreuznach vermietet. Hier werden Krebspatienten behandelt, die durch die besonders offene und helle Architektur in ihrer persönlich prekären Lage unterstütz werden sollen. Das Gebäude wurde passend zu den Abläufen in der Praxis konstruiert. Der Strahlenbunker beispielsweise hat trotz der fehlenden Fenster und der 2,6 Meter dicken Mauern die Atmosphäre eines modernen Wohnzimmers.

Wer sich die digitale Version des Tages der Architektur anschauen will, kann das im Internet unter www.diearchitekten.org.