Nach zwei Jahren Pandemie wollen die Gewerkschaften in Pirmasens dieses Jahr wieder in gewohnter Form den Tag der Arbeit feiern. Deshalb laden sie für Sonntag, 1. Mai, zu einer Veranstaltung auf den Schlossplatz ein. Los geht es um 10 Uhr. Neben Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU), der ein Grußwort sprechen soll, sind weitere Redner angekündigt. Der prominenteste unter ihnen ist der rheinland-pfälzische Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer. Der Sozialdemokrat soll die traditionelle Mairede halten. Der 1. Mai wird in vielen Ländern als Tag der Arbeit, beziehungsweise Tag der Arbeiterbewegung gefeiert. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der 1. Mai ab 1933 durch die Nationalsozialisten zum gesetzlichen Feiertag.