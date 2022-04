Eine der Gründerinnen der Pirmasenser Tafel ist gestorben. Wie die Tafel mitteilt, verstarb Ursula Rumpf am 11. April im Kreis ihrer Familie. Sie wurde 85 Jahre alt.

Rumpf war Kunsterzieherin am Hugo-Ball-Gymnasium und wurde 2016 mit der Landgrafenmedaille für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. Bei der Ehrung lobte der damalige Oberbürgermeister Bernhard Matheis sie als eine Frau der Tat. Zusammen mit Gertrud Hasselwander und Georg Czap hatte sie im Herbst 2001 die Initiative ergriffen, um eine Tafel in Pirmasens auf die Beine zu stellen. In der Gründungsversammlung 2002 wurde sie zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Bis 2016 wirkte sie im Vorstand der Tafel mit. Danach blieb sie als ehrenamtliche Helferin dem Verein aktiv verbunden. In einem Nachruf erinnern die Verantwortlichen der Tafel, dass Rumpf besonders die Bedürftigen im Blick gehabt habe und ihnen stets auf Augenhöhe begegnet sei. Das habe ihr Respekt und Anerkennung eingebracht.