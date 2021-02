Ab Dienstag, 16. Februar, werden bei der Tafel in Pirmasens wieder Lebensmittel ausgegeben. Vorstand und Mitarbeiter wollen zur gewohnten Arbeitsweise zurückkehren. Raumluftfilter und Schutzmasken sollen für Sicherheit sorgen.

Seit Weihnachten ruhte der Tafelbetrieb. Als Unterstützung für Bedürftige wurden zweimal Lebensmittelgutscheine ausgegeben. „Da das Infektionsgeschehen in den letzten Wochen rapide gesunken ist, wollen wir bei der Tafel auch wieder Lebensmittel einsammeln und an die Kunden ausgeben“, sagt Gerhard Herrmann als erster Vorsitzender der Tafel in Pirmasens.

Ausgestattet mit Filtern und Masken

Die Helfer, die die Lebensmittel einsammeln, sollen nur noch zu zweit in den Fahrzeugen unterwegs sein, und in den Tafelräumen werde mit wenigen Helfern gearbeitet, so Herrmann. Zudem kämen zwei professionelle Raumluftfilter zum Einsatz. Diese seien vom Bundesverband der Tafeln in Berlin beschafft und den regionalen Tafeln zur Verfügung gestellt worden. Die Pirmasenser Schiller-Apotheke habe zudem FFP2-Masken gespendet, um die Helfer zu schützen, berichtet Herrmann.

Die eingesammelten Lebensmittel werden wieder vorgepackt und kontaktlos an der Eingangstür der Tafel in der Werner-Egk-Str. 3 an Bedürftige übergeben. Die Tafel bittet ihre Lebensmittelspender wie Einkaufsmärkte und Bäckereien, noch genießbare Lebensmittel wieder der Tafel zur Verfügung zu stellen. Kontakt: Telefon 0162/3557663.