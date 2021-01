Die Pirmasenser Tafel informiert darüber, das wegen der Pandemie ein normaler Tafelbetrieb mit Einsammeln und Ausgeben von Lebensmitteln bis mindestens Mitte Februar nicht möglich sei. Die Tafelkunden sollen trotzdem Unterstützung erhalten. Deshalb werden am Dienstag, 26. Januar, und am Donnerstag, 28. Januar, wieder Lebensmittelgutscheine ausgegeben. An den beiden Ausgabetagen sei auch das Büro für Neuanmeldungen und Ausweisverlängerungen geöffnet. „Das Risiko einer Ansteckung für Tafelhelfer und Kunden ist momentan noch zu hoch, um zu einem sicheren Tafelbetrieb zurückzukehren“, begründet Gerhard Herrmann als erster Vorsitzender der Pirmasenser Tafel den Beschluss. Der Zeitpunkt für die Ausgabe der Lebensmittelgutscheine wurde bewusst so gewählt: Kurz vor dem Monatsende gehen Menschen, die von Transferleistungen leben müssen, oft die Mittel aus. Mit der erneuten Ausgabe von Gutscheinen zum Kauf von Lebensmittel sollen die Menschen kurz vor dem Monatsende nochmals die Möglichkeit erhalten, sich mit dem Nötigsten zu versorgen. Etliche private Spenden und eine große Zuwendung seitens der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung ermöglichen den Kauf und die Ausgabe der Gutscheine. Die Tafel dankt allen Spendern für dieses Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die mit wenig auskommen müssen. Am 26. und 28. Januar werden die Gutscheine ab 14.30 Uhr an der Eingangstür der Tafelräume in der Werner-Egk-Straße 3 in Pirmasens kontaktlos ausgeben. Für weitere Informationen steht die Mobilnummer 0162/3557663 der Tafel bereit.