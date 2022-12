Die Cent-Beträge hinterm Komma ihrer Lohnabrechnung haben auch in diesem Jahr wieder mehr als 800 Hager-Mitarbeiter für soziale Zwecke gespendet. Den Betrag stockte die Hager-Stiftung auf 15.000 Euro auf. Je 5000 Euro erhalten das Kinderhospiz in Olpe und die Tafeln in Homburg und Pirmasens, wo die Stiftungsvorstände Susanne Trockle und Udo Götschel am Mittwoch die Spende übergaben.

Alleine von den Mitgliedsbeiträgen könnte man sich nicht über Wasser halten, zeigte sich Tafel-Vorsitzender Gerhard Herrmann froh, dass man dank der Hager-Stiftung schon seit Jahren einen stattlichen Betrag einplanen könne. „Trotz aller widrigen Umstände stehen wir finanziell noch ziemlich gut da“, so Herrmann. Die Zahl der registrierten Kunden sei von 1000 zu Beginn des Jahres auf 2200, darunter 500 Ukrainer, gestiegen. Ein Problem stelle der Mangel an Obst und Gemüse dar.