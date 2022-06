Tatkräftige Unterstützung erfährt die Pirmasens Tafel ab sofort von Ehrenamtlichen des Netzwerkes „60 Plus“ in Kooperation mit dem Seniorenbüro und dem Stadtjugendring. Mit der Einrichtung einer zweiten Ausgabestelle im Schachen, die ausschließlich für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gedacht ist, soll die Tafel-Zentrale in der Werner-Egk-Straße auf dem Kirchberg entlastet werden.

Bis auf weiteres erhalten Geflüchtete, die bei der Tafel registriert sind und in Pirmasens wohnen, jeweils dienstags ab 15 Uhr Lebensmittelpakete im CVJM-Haus, Schachenstraße 103. Aktuell beziehen rund 150 berechtigte Familien aus dem Krisengebiet Lebensmittel über die Tafel.

Für die Pirmasenser Tafel wird der Spagat immer größer, Bedürftige zu versorgen. Inzwischen beziehen über 1700 Menschen – so viele wie noch nie – regelmäßig Lebensmittel von dem vor zwei Jahrzehnten gegründeten gemeinnützigen Verein. Die ehrenamtlichen Helfer der Institution, viele davon im Rentenalter, kommen allmählich an ihre körperlichen Belastungsgrenzen. Tafel-Vorsitzender Gerhard Herrmann sucht deshalb tatkräftige Mitstreiter, die sich engagieren möchten, fit und belastbar für die anfallenden Arbeiten sind. Die Frauen und Männer kommen als Fahrer der Kühlfahrzeuge zum Einsatz, sortieren die Waren, packen Tüten und organisieren die Ausgabe der vor dem Verderben geretteten Lebensmittel. Die „Helfer mit Herz“ freuen sich über jeden neuen Mitstreiter. Interessierte, die sich aktiv einbringen und damit Menschen in Not unterstützen möchten, können sich unter der Telefonnummer 06331 148697 oder per E-Mail unter info@pirmasenser-tafel.de melden.

29.000 warme Mahlzeiten

Die Pirmasenser Tafel ist im Jahr 2002 ins Leben gerufen worden. Die Pirmasenser Tafel fördert aktuell rund 1700 Personen, die der wirtschaftlichen oder persönlichen Hilfe bedürfen. Jede Woche werden rund sechs Tonnen essbare Lebensmittel weiterverteilt. Der Verein, an dessen Spitze seit Mai 2019 Gerhard Herrmann steht, zählt aktuell rund 270 Mitglieder. Davon sind knapp 70 Frauen und Männer aktiv. Die Ehrenamtlichen helfen bis zu achtmal im Monat bei Transport und Lebensmittelausgabe. Außerdem unterstützt die Pirmasenser Tafel bedürftige Kinder durch Zahlung der Schulspeisung. So erhalten jährlich 160 Mädchen und Jungen insgesamt 29.000 warme Mahlzeiten in der Schule.