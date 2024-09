Bei Tadano ist am Sonntag ein letztes Tarifgespräch gescheitert. Die Geschäftsführung will weiterhin das Zweibrücker Werk Wallerscheid schließen und 400 Mitarbeiter entlassen. Am Montag tagt in Frankfurt der Vorstand der IG Metall. Anschließend soll es zur Urabstimmung kommen, deren Folge der unbefristete Streik sein dürfte.

Die Feuerwehr musste am Samstagnachmittag zu einem Brand im Zweibrücker Hallenbad ausrücken. Erinnerungen an das katastrophale Feuer von 1978 wurden wach.

Das Attentat von Solingen hat den Fokus auf abschiebungspflichtige Asylbewerber gerichtet. Menschen, die eigentlich aus Deutschland raus müssen, aber immer noch hier sind. Davon gibt es auch in Pirmasens etliche. Sie verursachen der Stadt enorme Kosten.

Am 31. Dezember endet nicht nur das Jahr 2024, sondern auch die Geschichte einer ambitionierten Schuhfabrik. Die Hummel&Hummel Schuhmanufaktur stellt zum Jahresende die Produktion in Münchweiler ein.

Autoscooter, Chaos, Polyp - jede Menge Spaß und Action versprechen mal wieder die Fahrgeschäfte auf dem Grenadiermarkt. Aber so groß auch die Freude über die heiß geliebte Lieblingsattraktion sein mag, von Zeit zu Zeit muss es eben auch mal was Neues sein.

Auf den letzten Drücker hat am Donnerstag der Kröpper Gemeinderat ein Haushaltskonsolidierungskonzept für das Jahr 2025 beschlossen. Damit einher gehen Steuererhöhungen.