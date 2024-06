Plötzlich mit dem Tod eines Angehörigen konfrontiert zu werden, überfordert viele Angehörige. Denn nach wie vor steht die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens ganz oben auf der Tabuliste. Betroffenen Mut machen und ihnen zur Seite zu stehen, das sind Ziele eines sogenannten Letzte-Hilfe-Kurses.

Der Letzte-Hilfe-Kurse wird am Freitag von der Katholischen Familienbildungsstätte Pirmasens sowie dem Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Südwestpfalz angeboten. „Wir ermutigen Menschen, ihren Angehörigen am Ende ihres Lebens Zuwendung zu schenken, denn das brauchen wir alle“, sagt Annette Martin (50) über das bereits ausgebuchte Angebot. Die Leiterin des Beratungsdienstes mit Sitz in Zweibrücken erklärt im Gespräch mit der RHEINPFALZ, wie wichtig Aufklärung im Notfall ist. In dieser schnelllebigen Zeit, in der Leistungs- und Spaß-Gesellschaft sind Sterben und Tod kein Thema. „Doch wie rasch kann der Ernstfall eintreten und dann stehen die Angehörigen oftmals hilflos da.“

An diesem Punkt wollen die Organisatoren mit dem Kurs „Letzte Hilfe am Lebensende“ ansetzen, „um den Angehörigen ein Instrument an die Hand zu geben, die Probleme in den Griff zu bekommen“, sagt Martin. Sie leitet den Beratungsdienst gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Andrea Leilig, Pflegekraft mit Palliativ-Care-Ausbildung, und der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Petra Frank. Diese hat eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht. Entwickelt wurde die Konzeption des Kurses von dem Palliativmediziner und Leiter der Forschungsgruppe Largi (Last Aid Research Group International) Georg Bollig.

Welche Themen behandelt werden

Der vierstündige Kurs gliedert sich in vier Blöcke. Zunächst geht es um das Sterben, das Teil des Lebens ist. Angesprochen werden beispielsweise Anzeichen für einen Sterbeprozess. Im zweiten Teil stehen die Themen Vorsorge und Entscheidung im Fokus: Dank eines umfassenden Netzwerkes können Vorkehrungen etwa in Form von Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht getroffenen werden. „Wir wollen aber auch Licht in den Dschungel der Unterstützungsvereine bringen“, erläutert Annette Martin ein wichtiges Anliegen der Organisatoren.

Im dritten Block steht „Leiden lindern“ auf dem Programm. Die Teilnehmer sollen erfahren, was sich im Körper sterbender Menschen abspielt und welche pflegerischen Aspekte zu beachten sind. Im letzten Teil des Kurses heißt es „Abschied nehmen“. Es werden praktische Tipps gegeben, was nach dem Tod zu tun ist. Auch auf die emotionale Ebene wird eingegangen: Es gibt Ratschläge, wie der Trauerprozess bewältigt werden kann. Denn: Viele Menschen wüssten nicht, wie sie mit dem Tod ihres Angehörigen umgehen sollen, berichtet die Leiterin des Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienstes Südwestpfalz von ihren Erfahrungen.

Mit dieser Themenvielfalt wolle man die Teilnehmer nicht überfordern. Es gehe nicht darum, sich alles „akribisch zu merken“. Vielmehr solle unverbindlich informiert werden – und vermittelt werden, dass es im Notfall ambulante Anlaufstellen mit niedrigschwelligen Angeboten gibt. Die bietet das Team um Annette Martin mit drei hauptamtlichen Stellen nicht alleine an: „Wir haben rund 160 Begleitungen pro Jahr und können zum Glück auf etwa 50 aktive ehrenamtliche Helfer zurückgreifen.“

Ilona Nohr begleitet Menschen beim Sterben

Eine davon ist die 76-jährige Ilona Nohr aus Gersbach. Sie ist seit rund zehn Jahren dabei und spricht aus Erfahrung: Sie hatte drei Pflegefälle in der Familie. Als sie dann in Rente ging, hatte sie den Wunsch, sich sozial zu engagieren. Zuerst habe sie an Kinderbetreuung gedacht, wurde dann aber durch eine Anzeige auf die Hospizarbeit aufmerksam, berichtet sie.

Zuerst war sie in einer stationären Einrichtung in Pirmasens tätig, kam dann zum ambulanten Palliativ-Beratungsdienst. Dort ist sie für einen Patienten zuständig, den sie einmal pro Woche besucht – das war im stationären Hospiz nicht so geregelt. Durch ihre Besuche werden pflegende Angehörige für ein bis zwei Stunden entlastet. Sie spreche mit den Kranken, höre ihnen zu oder bereite ihnen mit Vorlesen eine Freude. Sie müsse zwar viel investieren, erhalte aber auch viel zurück, sagt Ilona Nohr. „Ich hatte eine Patientin, die alles im Vorfeld geregelt und damit den Tod angenommen hat.“ Das habe sie sehr beeindruckt. Oftmals entstehe in der Zeit der Betreuung eine Art Vertrauensverhältnis. Gleichzeitig müsse man eine gewisse Distanz wahren, „denn ich habe auch ein eigenes Leben“.

Dass der Kurs „Letzte Hilfe am Lebensende“ am Freitag in der Katholischen Familienbildungsstätte bereits ausgebucht ist, zeige, dass das Angebot einen Nerv treffe. Bei Interesse werde es einen weiteren Kurs geben.

Info

Der Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst war im Jahr 2000 beim evangelischen Krankenhaus Zweibrücken gegründet worden – unter der Trägerschaft des Landesvereins für innere Mission. Nach der Auflösung des Krankenhauses übernahmen die Diakonissen Speyer diese Aufgabe. Seit 1. Januar 2023 leitet Annette Martin, die bereits Erfahrungen im ambulanten Hospiz Neustadt des Caritasvereins gesammelt hatte, die Einrichtung in Zweibrücken. Der Dienst deckt die Bereiche der beiden Städte sowie den gesamten Landkreis Südwestpfalz ab.