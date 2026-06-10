Fragen und Antworten: Die südwestdeutsche Motocross-Szene gibt sich am kommenden Wochenende mal wieder „im Loch“ des MSC Fischbach die Ehre. Viele Lokalmatadore sind dabei.

Wie läuft ein Südwestcup-Motocrossrennen ab?

Das Reglement für den Südwestcup umfasst folgende Klassen: 50, 65 und 85 ccm, MX1, MX2, Trophy, Damen, Senioren und Oldies. Es gibt immer zwei Wertungsläufe. Der Sieger erhält 25 Punkte, der Zweite 22, der Dritte 20 Punkte. Der 20. erhält noch einen Punkt. Bei zwei Siegen sind also maximal 50 Punkte möglich. Sind zwei Fahrer nach beiden Rennen punktgleich, entscheidet die bessere Platzierung im zweiten Wertungslauf.

Gemessen werden die Zeit und die Runden mit Transpondern, die am Motorrad angebracht sind. Die Startaufstellung ergibt sich aus dem Ergebnis nach dem Zeittraining, das ebenfalls mit Transponder gemacht wird. Der Schnellste darf sich seinen Startplatz als Erster aussuchen, bis alle Startplätze, 25 an der Zahl, vergeben sind.

Wie viele Südwestcup-Rennen gibt es, und wann sind sie?

Die Serie startete am 6. April in Hoxberg, gefolgt von Winningen, Frankenthal, Niederwürzbach. Nach dem Wochenende in Fischbach bei Dahn (13./14. Juni) folgen noch die Rennen in Bockholtz (25./26. Juli), Warndt (22./23. August) und Birkenfeld (5./ 6. September).

Was steht am Samstag nach den Trainingsläufen am Vormittag auf dem Programm?

Die Jugendrennen, die Damen und die Vintage-Klasse. Beim fünften Wertungslauf zum Südwestcup und zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft sind die jüngsten Nachwuchscrosser gerade mal sechs Jahre jung und sitzen im Sattel von 50-Kubik-Automatik-Crossmaschinen. Ihre beiden Wertungsläufe sind für 14 und 16 Uhr terminiert. Auf einem verkürzten Rundkurs müssen sie sich acht Minuten plus eine Runde lang beweisen, bevor der Sieger die schwarz-weiß-karierte Zielflagge sieht.

Um 14.20 und 16.20 Uhr folgen die beiden Wertungsläufe der 65-Kubik-Klasse für die Jahrgänge 2017 und älter. Zehn Minuten plus eine Runde beträgt die Rennzeit hier. Um 14.40 Uhr und 16.40 Uhr starten die Teilnehmer der 85-Kubik-Klasse über 15 Minuten plus eine Runde. Das sind die Jahrgänge 2010 bis 2016. Die beiden Läufe beim Damenrennen, der MX2-Jugend und die Vintage-Klasse sind für 15.10 Uhr und 18.10 Uhr über die gleiche Renndistanz angesetzt. Bei der Vintage-Klasse starten Oldtimer-Crossmaschinen des Baujahres 1996 und älter.

Welche Rennen sind am Sonntag zu sehen?

Am Rennsonntag messen sich in Fischbach die Erwachsenen-Klassen. Die Trophy-Klasse steht um 13 und 15.30 Uhr für ihre beiden Läufe am Start. Die Renndauer beträgt für alle Erwachsenenklassen 15 Minuten plus zwei Runden. Um 13.30 Uhr und 16 Uhr starten die Senioren und Oldies und um 14 und 16.30 Uhr die Teilnehmer der MX2-Klasse. Das schnellste Rennen dürfte in der MX1-Klasse (14.30 und 17 Uhr) zu erwarten sein.

Welche Lokalmatadore starten?

„Viele“, sagt MSC-Pressesprecher Andre Zäuner, dessen Sohn Neo in der MX2-Jugendklasse hinterm Startgatter stehen wird. Der 14-jährige Rieschweilerer war im Vorjahr Gesamtsieger in der Trophy-Klasse. Nach den ersten vier Rennen belegt er in der MX2-Jugendklasse Platz zwei hinter dem Saarländer Lennard Schäfer. Nach einer längeren Verletzungspause meldet sich Matthis Weber (12) aus Bottenbach in der 85-Kubik-Klasse zurück. Ein Garant für Podestplätze ist Lennox Dessloch. Der 19-jährige Bottenbacher startet in der MX1-Klasse. Hier kommt es zum Duell mit seinem Trainingspartner, dem Fischbacher Tom Breininger. Sein Renndebüt gibt Nico Lojer. Der 18-Jährige aus Fischbach trainiert seit sieben Jahren und möchte auf seiner Trainingsstrecke auch die ersten Wertungsläufe absolvieren.

Hanna Schönfisch (25) aus Maßweiler wird als einzige Frau vom MSC Fischbach hinterm Startgatter stehen. Mit nur sieben Teilnehmerinnen ist das Starterfeld des Damenrennens allerdings überschaubar.

Gemeldet sind auch der Ludwigswinkler Niklas Hausner (50-ccm-Klasse) und sein elfjähriger Bruder Julian (65 ccm). Der derzeit bei den Senioren auf Platz zwei liegende Christian Veith (39) aus Contwig startet ebenfalls für den MSC bei den Senioren.

Was erwartet das Publikum?

„Die entscheidenden Rennszenen beim Start und beim Zieleinlauf“, informiert Zäuner. Auch den spektakulären Sprung am Table, das ist eine Art Schanze, über die die Crosser fliegen, können die Zuschauer aus erster Reihe verfolgen. Für Freunde der Sportfotografie bietet das Fischbacher „Loch“, so wird die etwa anderthalb Kilometer lange Sandpiste genannt, optimale Bedingungen, tolle Sportfotos zu machen. Die lange Startgerade mündet in eine langgezogene Linkskurve, auf die das Publikum ebenfalls eine hervorragende Sicht hat.

Was müssen Zuschauer zahlen?

Der Eintritt für beide Tage kostet vier Euro für Jugendliche, sechs Euro für Erwachsene, Familien zahlen zwölf Euro. Die Rennen werden moderiert, sodass jeder Zuschauer stets über das aktuelle Renngeschehen informiert ist.